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    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

    Mart 2022 tarihli "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri" yayınlandı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 1,7 milyar dolar azaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:56
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    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmelerini açıkladı.

    Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları azalarak 167,3 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar ABD doları azalarak 159,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 394 milyon ABD doları artarak 7,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı #1

    Özel sektör "dolar" bazlı borçlandı

    TCMB'nın yayınladığı verilere göre özel sektörün yurt dışından sağladığı borcun detayları şöyle:

    • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 159,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,7'sinin ABD doları, yüzde 33,8’inin euro, yüzde 1,6’sının Türk Lirası ve yüzde 1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,5’inin ABD doları, yüzde 37’ının euro, yüzde 17,2’sinin Türk Lirası ve yüzde 4,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
    • Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 159,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 61,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuldu. Aynı dönemde, 7,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
    • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

    dolar


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