Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

Mart 2022 tarihli "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri" yayınlandı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 1,7 milyar dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmelerini açıkladı.

Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları azalarak 167,3 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar ABD doları azalarak 159,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 394 milyon ABD doları artarak 7,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel sektör "dolar" bazlı borçlandı

TCMB'nın yayınladığı verilere göre özel sektörün yurt dışından sağladığı borcun detayları şöyle: