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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 64 milyar lira verdi

    Merkez Bankası bugün düzenlediği repo ihalesi ile para politikasına paralel olarak piyasaya Türk Lirası sürdü.
    • AA
    • 03.12.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 17:21
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 64 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya bugün 63 milyar 999 milyon 999 bin 970 lira verdi.

    İHALEDE BASİT FAİZ YÜZDE 15 OLDU

    Merkez Bankası'nın düzenlediği ihaleye 163 milyar 255 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesi

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