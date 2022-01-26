Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 6,10 puan yüzde 0,31 artışla 1.951,17 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, 1.951,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti.

SEKTÖR ENDESKLERİNDEN EN ÇOK SPOR KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1'le spor ve menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,41'le taş, toprak oldu.

BORSA, DÜNÜ KAZANÇLA KAPATTI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazancıyla 1.945,07 puandan tamamladı.

FED'İN TOPLANTISI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Ekonomistler, Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajların kritik önem taşıdığını vurguladı.

HİSSE VE SEKTÖR BAZLI HAREKETLER ÖNE ÇIKABİLİR

Fed'in toplantısının çıktılarına göre analistler, yurt içinde bilanço sezonunun başlamasıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini kaydetti.