BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını yukarıya taşıdı.

BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıdı. Ayrıca Borsa İstanbul, haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını da yukarı yönlü güncellemiş oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,50 artışla 2.251,68 puandan tamamlarken, Dolar/TL yüzde 1,02 gerileyerek 14,6851'e düştü.

BORSA'DA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.250 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2.300 puanın direnç, 2.150 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

DÜNYADA MERKEZ BANKALARI PAY PİYASALARINDA HAKİM

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler ve şahinleşen merkez bankalarının pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, Türkiye'nin arabuluculuğunda devam eden müzakerelerdeki seyrin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.