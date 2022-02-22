Rusya-Ukrayna gerginliği altını nasıl etkileyecek

Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin dünyada ve Türkiye’de altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini anlattı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, dünyada ve iç piyasada "güvenli liman" olarak tanımlanan altının değerine direkt etki ediyor.

Bu konuda detaylı bilgi almak ve altın yatırımcılarına bilgi vermek için Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ü konuk ettik.

"ENERJİ FİYATLARI YÜKSELİNCE ENFLASYON ETKİLENECEK"

Yıldırımtürk, yaşanan gelişmelerin jeopolitik risk oluşturduğu için tedarik zincirine etki edeceğini, enerji ve emtia fiyatlarını artıran ve bu yönü ile enflasyonu körükleyen etkisi olduğunu aktardı.

"ALTIN, JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERE KARŞI GÜVENLİ LİMAN"

Mehmet Ali Yıldırımtürk, sözlerine, "Altın enflasyona, jeopolitik gerginliklere ve ülkelerdeki gelişmelere göre karşı güvenli limandır. Yatırım araçlarında beklentiler satın alınır, gerçekleştirmeler ise satılır. ABD ve Rusya arasında da bir hesaplaşma söz konusu. Dünyada şu anda soğuk savaş ortamı var. Bu tür gerginlikler altının fiyatlarına yansır." diyerek başladı.





"ALTIN FİYATI, GERGİNLİK ÖNCESİ ARTACAK, SAVAŞ YAŞANIRSA DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Yıldırımtürk, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin savaş beklentisi ile önce artıracağını, savaş yaşanırsa artık gerginlik giderildiği ve vatandaşlarca ihtiyaç duyulacak altının satılacağı için altının düşeceğini aktararak, bir seviyeden sonra altının tekrar yükseleceğini öngördüğünü belirtti.

"SAVAŞ DURUMUNDA ALTIN FİYATINDA HER ZAMAN BİR DÜZELTME HAREKETİ BEKLERİZ"

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin tırmandığı noktada altının onsunun 1.914 dolara dayandığını, yapılan görüşmeler ışığında 1.895'e kadar gerilediğini belirten Yıldırımtürk; bu tür durumlarda her zaman bir düzeltme hareketinin bekleneceğini daha önceki gerginliklerde de bunun görüldüğünü belirterek, "Jeopolitik gerginlikler arttığında fiyatlar yükselirken, jeopolitik gerginlikler sıcak çatışmaya dönüştüğünde de bir miktar geriler ama daha sonra bir miktar yükselir." açıklamasında bulundu.

"SAVAŞ DURUMUNDA ALTININ ONSU 2 BİN 150 DOLARA YÜKSELEBİLİR"

Mehmet Ali Yıldırımtürk, savaşın çıkması durumunda altının onsunun daha fazla etkilenerek önümüzdeki aylarda 2 bin 150 dolara kadar çıkabileceğini de aktardı.

"GRAM ALTININ FİYATI 870 LİRAYA ÇIKABİLİR"

Kur korumalı hesaplardan dolayı ülkemizde dövizin stabil haline geldiğini aktaran Yıldırımtürk, iç piyasada altın fiyatının dünyadaki yükselişten doğru orantılı olarak etkileneceğini dile getirerek, gram altının dün itibarıyla 837 lirayken bugün 844 liraya çıktığını ve gerginlik tırmanırsa önümüzdeki günlerde 870 liraya kadar ilirleyebileceğini belirtti.

"KRİPTO PARA DAHA ÇOK DEĞER KAYBEDECEK"

Yıldırımtürk, iki ülke arasındaki gerginliğin kripto paralara etkilerini değerlendirirken de sanal ortamda bulunan hisse senetleri, tahvil faizleri gibi yatırım araçları ile özellikle kripto paraların altına göre dezavantajlı olacağını savundu.