Petrol
117.25
-0.31%
Euro
17.7477
0.28%
Dolar
16.4871
0.20%
Altın
989.97
0.10%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
505.281
2.16%
BTXN Coin
12.29
-1.99%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta azaldı

    Petrol hareketleri dünyanın merkezine oturdu. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,1 milyon varil azaldı.
    • 03.06.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 08:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta azaldı

    ABD'nin ham petrol stokları ile ilgili piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,18 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,1 milyon varil (yüzde 1,2) azalarak 414 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı.

    Stratejik ham petrol stokları da yüzde 1 düştü

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5,4 milyon varil (yüzde 1) azalışla 526,6 milyon varile geriledi.

    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 219 milyon varil oldu.

    Petrol üretimi arttı

    ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 268 bin varil azalarak 6 milyon 210 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 351 bin varil azalarak 3 milyon 990 bin varil oldu.

    AA'nın haberine göre, ülkenin günlük ham petrol üretimi de 21-27 Mayıs haftasında 10 bin varil azalarak 12 milyon 350 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

    petrol

    Günlük ham petrol üretiminin 2023'te artması bekleniyor

    EIA'nın "Mayıs 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Ruud, Fransa Açık yarı finalinde
    Tenis

    Ruud, Fransa Açık yarı finalinde

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü
    Gündem

    PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü

    Görüş Bildir