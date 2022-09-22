Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 16 Eylül haftasını kapsayan para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Bankacılık verileri haftalık olarak paylaşılmaya devam ediliyor.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Eylül haftasında 80,3 milyar lira artarak 8 trilyon 233,5 milyar liraya yükseldi.

Buna göre, bankacılık sektöründeki bankalar arası dahil toplam mevduat 16 Eylül ile biten haftada 80 milyar 287 milyon 651 bin lira artarak 8 trilyon 233 milyar 488 milyon 429 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,19 artışla 3 trilyon 631 milyar 355 milyon 893 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,24 artışla 4 trilyon 256 milyar 787 milyon 428 bin lira oldu.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,05 azalarak 899 milyar 498 milyon 409 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,25 artışla 789 milyar 927 milyon 595 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,44 yükselişle 485 milyar 804 milyon 856 bin liraya çıktı.

Kredi hacmi 25 milyar 956 milyon 27 bin lira arttı

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Eylül ile biten haftada 25 milyar 956 milyon 27 bin lira artarak 6 trilyon 459 milyar 137 milyon 135 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,23 artış kaydetti.