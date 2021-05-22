Bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı

Yatırımcı için kripto paralar yönünde stresli ama borsa, altın ve döviz tarafında kazançlı bir hafta geride kaldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,73 kazançla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.439,36 puanı, en yüksek 1.465,56 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,18 artışla 1.370,77 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,62 primle 1.141,92 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,11 kazançla 1.879,22 puana yükseldi.

Sanayi Endeksi yüzde 0,55 azalışla 2.686 puana geriledi.

FENERBAHÇE FUTBOL, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,59 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Onu yüzde 33,23 ile Jantsa Jant Sanayi, yüzde 13,05 ile Koza Madencilik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,40 ile Ereğli Demir Çelik, yüzde 4,92 ile Kartonsan, yüzde 4,65 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ SIRALAMASINDA İLK ÜÇ

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 960 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 5 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 613 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 65 milyar 485 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 427 milyon lirayla Ford Otosan ve 48 milyar 562 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 kazançla 506 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 artışla 3 bin 354 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,52 değer kazanarak 8,3850 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,97 artışla 10,2110 lira oldu.

Geçen hafta 11,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,84 artışla 11,9140 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,16 kazançla 9,3510 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, bireysel emeklilik fonları yüzde 1 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,72 ile kıymetli madenler fonları oldu.

YATIRIM ARAÇLARININ DEĞİŞİM ORANLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: