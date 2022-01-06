Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,94 ve 18,82 puan azalışla 1.986,48 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,92 düşüş kaydetti.

SEKTÖRLERDE TURİZM KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,08'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,24'le iletişim oldu.

BORSA, DÜNKÜ KAPANIŞI YÜKSELİŞLE GERÇEKLEŞTİRDİ

BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,12 değer kazanarak günü 2.005,29 puandan tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.