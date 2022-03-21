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    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

    TÜİK, ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 57,26, aylık yüzde 10,12 oranında yükseldi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 10:09
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    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

    Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,35 artış gerçekleşti.

    Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,99, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 10,57 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,10, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 60,78 artış gerçekleşti.

    YILLIK ARTIŞ EN FAZLA GÜBRE, YAĞ VE ENERJİDE

    Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 9,40 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 16,34 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 153,34 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 101,14 ile enerji ve yağlar oldu.

    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı #1

    AYLIK YÜKSELİŞ GÖSTEREN BİRİKLERDEN BİRİ BİNA BAKIM MASRAFLARI OLDU

    Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,42 ile malzemeler ve yüzde 4,06 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 37,91 ile enerji ve yağlar ve yüzde 17,06 ile bina bakım masrafları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 8,41 ile tohum ve dikim materyali oldu.

    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı #2


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