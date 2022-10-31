Küresel piyasalar, Fed'in kararına odaklandı

Fed, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Tüm piyasalar Fed'in açıklayacağı faizin ne kadar olacağını bekliyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz kararını açıklayacağı haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle Fed'in ultra şahin adımlarını ne kadar daha sürdüreceğine yönelik soru işaretleri artarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

New York borsası değerlendi

Cuma günü bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,46, Nasdaq endeksi yüzde 2,87 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,59 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa'da enflasyon ve büyüme verileri takip edilecek

Avrupa'da tarafında, bugün gözler Euro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme verilerine çevrilirken, bölge ülkelerinde açıklanan enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürmesi risk algısını artırıyor.

Piyasa beklentilerine göre enflasyonun Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,2 ile rekor artış göstermesi beklenirken, bölgenin çeyreklik büyüme performansının da fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirilirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,41 düşüşle 3.878,98 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,61

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 azalışla 18,5770'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı Tülketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere'de konut fiyat endeksi ile ABD'de Chicago imalat sanayi PMI ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler