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    Benzin ve motorine zam geldi

    Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak zam geldi. Buna göre motorinde 41, benzinde 14 kuruşluk artış pompaya yansıyacak.
    • AA
    • 15.10.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 17:48
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    Benzin ve motorine zam geldi

    Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi.

    Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.

    POMPAYA 14 KURUŞ YANSIYACAK

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacak.

    Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.

    MOTORİN ZAMMININ TAMAMI YANSIYACAK

    Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE FİYATLAR NASIL OLACAK

    Benzinin litresi İstanbul'da 7,79 liradan 7,93 liraya, Ankara’da 7,85 liradan 7,99 liraya, İzmir'de ise 7,87 liradan 8,01 liraya çıkacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 7,52 liradan 7,93 liraya, Ankara’da 7,58 liradan 7,99 liraya, İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya çıkacak.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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