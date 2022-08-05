Petrol
94.33
0.22%
Euro
18.3852
0.06%
Dolar
17.9626
0.30%
Altın
1.031
-0.01%
Borsa
2724
0.00%
Bitcoin
416.438
0.91%
BTXN Coin
7.53
-12.33%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    5 Ağustos Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Bugün dolar ve euro kaç TL oldu?Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış satış fiyatlarının son durumu ne? İşte cevabı..
    • 05.08.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    5 Ağustos Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Dolar/TL haftanın son işlem günü olan 5 Ağustos Cuma gününde yüksek seyrini korumaya devam ediyor.Yatırımcılar ve vatandaşar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.

    Geçtiğimiz Çarşamba günü 18 lirayı gören dolar 20 Aralık 2021'den bu yanan en yüksek düzeye çıkmıştı.Peki haftanın son günü dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor.İşte 5 Ağustos 2022 dolar ve euro kuru..

    5 Ağustos Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1

    5 Ağustos Cuma günü dolar ve euro ne kadar?

    Bankalararası piyasada dolar 17,96 seviyesinde seyrederken euro ise 18,38 civarlarında hareket ediyor.

    1 Dolar = 17,96

    1 Euro = 18,38


    İlginizi Çekebilir

    Isparta’da Çaltı sarımsağına coğrafi işaret
    Ekonomi

    Isparta’da Çaltı sarımsağına coğrafi işaret

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Emirhan İlkhan, Torino'da
    Transfer dosyası

    Emirhan İlkhan, Torino'da

    Görüş Bildir