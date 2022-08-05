5 Ağustos Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

5 Ağustos Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Bugün dolar ve euro kaç TL oldu?Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış satış fiyatlarının son durumu ne? İşte cevabı..

Dolar/TL haftanın son işlem günü olan 5 Ağustos Cuma gününde yüksek seyrini korumaya devam ediyor.Yatırımcılar ve vatandaşar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü 18 lirayı gören dolar 20 Aralık 2021'den bu yanan en yüksek düzeye çıkmıştı.Peki haftanın son günü dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor.İşte 5 Ağustos 2022 dolar ve euro kuru..

5 Ağustos Cuma günü dolar ve euro ne kadar?

Bankalararası piyasada dolar 17,96 seviyesinde seyrederken euro ise 18,38 civarlarında hareket ediyor.

1 Dolar = 17,96

1 Euro = 18,38