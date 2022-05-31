Küresel piyasalar, pozitif seyrediyor

Küresel piyasaların seyri enflasyon ve büyüme endişelerinin azalması ile pozitife döndü.

AA'nın haberine göre, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde büyüme, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verileri izlenecek.

New York borsasında dün tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi ile dolar endeksi aşağı yönlü seyrine devam etti. Dün 101,3 ile 25 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar endeksi, bugün 101,6'ya yükseldi.

AB, Rus petrolü konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaşırken, yaptırım paketi kapsamında Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacağı duyuruldu. Makroekonomi veri tarafında ise dün Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, petrol ve gaz fiyatlarındaki son artışla mayısta yüzde 7,9 ile 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa borsalarında iyimserlik hakim

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlik ve yüksek enflasyonun sürdüğüne işaret eden gelişmelere karşın, dün Avrupa borsalarında iyimserliğin hakim olduğu görüldü. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Avro/dolar paritesi de dün 1,0789 ile 25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,0750'de dengelendi.

Asya koronavirüsten kurtuluyor

Asya tarafında, koronavirüs vakalarının sayısı düşüyor. Şanghay'da salgın tedbirlerinin 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı duyuruldu. Makroekonomik veri akışının da yoğun olduğu gözlenirken, Çin'de mayıs ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,6 ve hizmet sektörü PMI 47,8'e yükselse de, her iki sektörde de daralmanın sürdüğüne işaret etti. Çin'de normalleşme adımları ile pay piyasaları tarafında karışık bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 3,62 değer kazancıyla 2.527,15 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,3847'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,3780'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

İlk çeyrekte yüzde 7 büyüme bekleniyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7,2 artmasını öngörüyor. Ekonomistlerin 2022'nin tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: