5 maddede tüketicilere Ramazan alışverişi uyarısı Tüketici örgütleri, tüketicileri Ramazan öncesinde yaptıkları alışverişte nelere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

AA

Vatandaşlar, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur alışverişlerini yapmaya başladı.

Ayrıca içinde çeşitli gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan kolileri de yaptırılıyor.

Bu paketlerde; meşrubat, makarna, bakliyat ürünleri, salça, sıvı yağ, çay ve şeker gibi değişik temel gıda maddeleri yer alıyor.

Ürünlerin fiyatları da paket içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

Yapılan alışverişler fiziki olabildiği gibi internet aracılığı ile e-ticaret platformularından de yapılabiliyor.

Tüketiciler alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli?

Tüketici örgütleri, vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla yapacakları alışverişlerde şu konulara dikkat etmelerini istiyor:

-Ürünlerin fiyatlarını kontrol edin.

-Son kullanma tarihlerini kontrol edin.

-Gereğinden fazla alışveriş yapmayın.

-Alışverişe çıkmadan önce mutlaka ihtiyaç listesi hazırlayın.

-İftar yapılacak restoranın fiyat listesine dikkat edin.

Fiyat mukayesesi yapılmalı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yaptığı değerlendirmede, Ramazan alışverişi yapan vatandaşların, ürünün farklı satış noktalarındaki fiyatı hakkında önceden araştırma yapmasını önerdi. Fiyat mukayesesinin önemine işaret eden Küçük, şöyle konuştu:

Yaklaşan Ramazan nedeniyle bazı işletmeler ürün fiyatlarını yükseltebiliyor. Böyle dönemlerde bazı satıcılar artan talebi fırsata çevirmek istiyor. Bu nedenle özellikle ihtiyacımız kadar alışveriş yapmamız önemli. İhtiyacımızdan fazla alışveriş yaparak yoğun talep oluşturmak işletmeler tarafından suistimal edilebiliyor.

-İhtiyaç listesi hazırlansın

Küçük, alışverişe çıkmadan önce vatandaşların mutlaka ihtiyaç listesi hazırlaması önerisinde bulunarak, bu liste sayesinde ihtiyaca uygun alışveriş yapılabileceğini söyledi.

İftar için gidilen restoranda fiyat tarifesine dikkat edilmeli

Marketlerde son dönemde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılıklar olabildiğine dikkati çeken Küçük, şu uyarılarda bulundu:

Satın alınan ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında bir fark olduğunda hangi fiyat daha düşükse tüketici onun uygulanmasını isteme hakkına sahip. Bu konuda gerek ilgili kanun ve yönetmeliklerde, tüketiciler lehine gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mutlaka etiketlerdeki fiyatlarla kasadan geçen fiyatları kontrol edip, eğer etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark varsa işletmeye itiraz edip hangisi düşükse fiyat onun uygulanmasını istemeliyiz.

Ramazan kolilerinde son kullanma tarihi tuzağı

Vatandaşların aldıkları Ramazan kolilerinde mutlaka ürünlerin son kullanma tarihinin geçip geçmediğini kontrol etmeleri gerektiğine dikkati çeken Küçük, şöyle devam etti:

Son kullanma tarihine az bir süre kalmış ürünleri Ramazan kolilerine koyabiliyorlar. Ramazan kolisini aldığınızda son kullanma tarihi geçmiş ürünleri fark etmeyebiliyorsunuz. Bu durum ayıplı mal kapsamına giriyor. Eğer ürünün son kullanma tarihi geçmişse veya son kullanma tarihine çok az bir süre kalan ürünler koliye koyulmuşsa yine işletmeye maddi zararımızın giderilmesi için başvurabiliriz. Satın aldığımız tarihi elimizdeki fişle ispatlayabiliriz. Eğer işletmeler bunu kabul etmezlerse yine tüketici hakem heyetlerine başvurabiliriz.

Fiyat etiketi uyarısı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal da Ramazan kolisi hazırlatan vatandaşlar ve şirketlerin, koli içine konulan ürünleri bizzat başında durarak kontrol etmesinin önem taşıdığını belirterek şu bilgiyi verdi.

Kolilerde, son tüketim tarihi geçmiş ve merdiven altı ürün olmamasına dikkat edilmeli. 'Hayır' yapalım derken vatandaşın sağlığını tehlikeye atmayalım.

Planlı alışveriş

Planlı alışverişin önemine dikkati çeken Koçal, şunları kaydetti:

Alışverişlerinizi planlı, bilinçli ve bilgili yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önem taşımaktadır. Perakende olarak satılan ürünlerin ambalaj veya kaplarının üzerlerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde vatandaşların ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması mecburidir.

Etiket konulmaması halinde ise aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yere asılması mecburidir. Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)