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- 5 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
5 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Gram altın fiyatı bayram öncesi ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..
- 05.07.2022 - 15:28
Bayram öncesi altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor sorusu oldukça merak ediliyor.Vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu gibi aramalar yapıyor.
Altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler internette arama yapmayı sürdürüyor.İşte güncel altın fiyatları..
5 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 982,65 TL
SATIŞ: 982,86 TL
Çeyrek altın
Alış: 1611 TL
Satış: 1625 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6567 TL
Satış: 6667 TL
Yarım altın
Alış: 3215 TL
Satış: 3251 TL
Altın ons
Alış: 1.802,55 Dolar
Satış: 1.802,88 Dolar