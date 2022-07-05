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    5 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Gram altın fiyatı bayram öncesi ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..
    • 05.07.2022 - 15:28
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    5 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Bayram öncesi altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor sorusu oldukça merak ediliyor.Vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu gibi aramalar yapıyor.

    Altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler internette arama yapmayı sürdürüyor.İşte güncel altın fiyatları..

    5 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 982,65 TL

    SATIŞ: 982,86 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1611 TL

    Satış: 1625 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6567 TL

    Satış: 6667 TL

    Yarım altın

    Alış: 3215 TL

    Satış: 3251 TL

    Altın ons

    Alış: 1.802,55 Dolar

    Satış: 1.802,88 Dolar


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