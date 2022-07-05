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5 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

5 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Gram altın fiyatı bayram öncesi ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..