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    5 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Haftasının ikinci günü serbest piyasada dolar 16,8420 liradan, euro 17,5770 liradan güne başladı.
    • 05.07.2022 - 09:24
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    5 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Dün, doların satış fiyatı 16,8310 lira, euronun satış fiyatı ise 17,5630 lira olmuştu.

    İstanbul serbest piyasada bugün dövizde yükseliş olduğu ve doların yüzde 0,20 artışla 16,8420 liradan, euronun ise 17,5770 liradan güne başladığı görüldü.

    16,8400 liradan alınan dolar 16,8420 liradan satılıyor

    Serbest piyasada 16,8400 liradan alınan dolar 16,8420 liradan satılıyor. 17,5750 liradan alınan euronun satış fiyatının ise yüzde 0,40 artışla 17,5770 lira olarak belirlendi.

    Serbest piyasada 20,3404 liradan alınan sterlin yüzde 0.28 artışla 20,4424 liradan satılıyor.

    5 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları #1


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