50 bin İranlı turist Nevruz'u Van'da geçirdi

İranlılar Nevruz Bayramı sürecinde tatillerini geçirmek için soğuk havaya aldırmadan Van'ı tercih etti. Van ilk kez bir Nevruz'da bu kadar çok turist ağırladı.

İranlılar tatillerini Van'da geçirmeyi seviyor. Nevruz Bayramı'nı vesile bilen İranlılar yine Van'ı tercih etti. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 50 bin İranlı, Nevruz boyunca alışveriş festivali Van Shopping Fest etkinlikleri çerçevesinde eğlendi ve dinlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 15-29 Mart 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen alışveriş festivali Van Shopping Fest etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi.

Festival iki yılın ardından tekrar düzenlendi

Değerlendirme toplantısına şehrin ileri gelenleri bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, bir nevruz sürecini daha geride bıraktıklarını belirtti. Koronavirüs dolayısıyla iki yıl ara verilen festivalin kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına, kent ekonomisini canlandırılmasında da büyük katkı sağladığını ifade eden Vali Bilmez, “İki yılın ardından bu yıl tekrar düzenledik. Bugün paydaşlarımızla festivalin eksi ve artı taraflarını, önümüzdeki yılki festivalin nasıl olması gerektiğinin detaylarını kendi aramızda tartışacağız. Bu yılın çıktılarını hep birlikte değerlendireceğiz.





Bütün vatandaşımız ve esnafımız festivale sahip çıktı

Bütün vatandaşımız ve esnafımız bu festivale sahip çıktı. Ancak kat etmemiz gereken yol olduğunun da farkındayız. Festival süresince esnafımızın kısmen de olsa umutlarının yeşerdiğine de şahit olduk. Gelen misafirlerimizin festival boyunca devam eden etkinliklerden keyif aldıklarını ve Vanlıların da festivale etkin bir şekilde katıldıklarına da şahit olduk.” şeklinde bilgi verdi.

“Van’ın kurtuluşu da bu etkinliklere dahil olacak”

Festival içeriğindeki tüm etkinliklere geniş kitleyle ilginin olduğuna dikkat çeken Bilmez, “Van Gölü kışındaki Türk Yıldızları gösterisini 10 bine yakın kişi izledi. Bundan sonraki festivalleri 2 gün daha uzatarak 2 Nisan Van’ın kurtuluşunu da içene alacağız.” diye konuştu.

50 bin İranlı turist Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Van’a giriş yaptı

Nevruz süresince de 50 bine yakın İranlı turist Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Van’a giriş yaptığını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Esendere Sınır Kapsı’ndan da İranlı turistler geldi, ancak bunun sayısını bilmiyoruz. Buradan da ciddi bir kitlenin geldiğini biliyoruz. Bu sene hava çok soğuk geçti. Son yılların en soğuk nevruz sezonu bu oldu. Ancak buna rağmen caddelerimiz cıvıl cıvıldı.”