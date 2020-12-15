Düzce’de 50 lirayla kokulu taşlardan çeşitli hediyelik eşyalar yapmaya başlayan Neslihan Keçeci, KOSGEB hibe kredi desteğinden yararlanarak kendi iş yerinin sahibi oldu.

Düzce’de merkeze bağlı Boğaziçi beldesinde oturan 2 çocuk annesi Neslihan Keçeci, maddi zorluk çekmeye başlayınca, mutfak masraflarından artırdığı 50 lirayla kokulu taşlar ve kalıplar alarak mini süs arabaları tasarladı.

PARA KAZANDIKÇA YENİ MALZEME SATIN ALDI

Tasarımını yaptığı süsleri satmaya başlayan Keçeci, para kazandıkça yeni malzemeler aldı ve yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden sattı.

KOSGEB’İN EĞİTİMLERİNE KATILDI

Bir süre sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nin (KOSGEB) eğitimlerine katılan Neslihan Keçeci, iş yeri açmak için hibe kredi desteğine başvurdu. KOSGEB başvuruyu kabul ederek Keçeci’ye 100 bin lira hibe verdi. Keçeci hibe krediyle lazerli yazıcı alarak 6 ay önce düğün ve nişanlarda kullanılan hediyelik eşyaların satışının yapıldığı iş yerini açtı.

Düzce’de 50 lira ile işe başladı, hibe kredi ile iş yeri açtı ViDEO

“EŞİM, BUNLARI SATAMAZSAN HEPSİNİ ÇÖPE ATARIM DEMİŞTİ”

İşe kokulu taşlarla başladığını belirten Neslihan Keçeci, “En başta ben bunu yaparken eşim hiç destek olmadı. 50 lira mutfak masrafımdan ayırarak, maddi imkansızlıklardan dolayı çocuğumun bez ve mama masrafını çıkarmak için malzemeleri aldım. Eşim bunları satamazsan hepsini çöpe atarım demişti. Ama satarak para kazandım ve o paralarla malzemeler aldım. Sosyal medya üzerinden vergiden muafiyet belgesiyle 4 yıl boyunca satış yaptım.” dedi.

“KOSGEB ONLİNE EĞİTİMLERİNİ ALDIM”

KOSGEB’ten kredi kullandığını söyleyen Keçeci, “KOSGEB online eğitimlerini aldım. Eğitimlerin ardından KOSGEB hibe kredisi için başvuru yaptım. Başvurum onaylandıktan sonra makinelerimi aldım.” diye konuştu.