Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 78 milyar 344 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 2021 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141 milyar 100 milyon lira, bütçe gelirleri 95 milyor 300 milyon lira ve bütçe açığı 45 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 117 milyar 400 milyon lira ve faiz dışı açık ise 22 milyar 200 milyon lira oldu.

BÜTÇE DENGESİ 45 MİLYAR 804 MİLYON LİRA AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Temmuz ayında 29 milyar 696 milyon lira açık vermiş iken 2021 yılı Temmuz ayında 45 milyar 804 milyon lira açık verdi.

FAİZ DIŞI AÇIK ARTTI

2020 yılı Temmuz ayında 21 milyar 240 milyon lira faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Temmuz ayında 22 milyar 166 milyon lira faiz dışı açık verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ 141 MİLYAR 79 MİLYON LİRA OLDU

Merkezi yönetim bütçe giderleri, temmuz ayı itibarıyla 141 milyar 79 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 23 milyar 638 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 117 milyar 442 milyon lira olarak gerçekleşti.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödenekten temmuz ayında, 141 milyar 79 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 116 milyar 225 milyon lira harcama yaptı. Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 10,6 iken 2021 yılında yüzde 10,5 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 oranında artarak 117 milyar 442 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 11,3 iken 2021 yılında yüzde 10,1 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ 95 MİLYAR 275 MİLYON LİRA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuz ayı itibarıyla 95 milyar 275 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 84 milyar 747 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 161 milyon lira oldu.

2020 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 86 milyar 529 milyon lira iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 10,1 oranında artarak 95 milyar 275 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 9 iken 2021 yılında yüzde 8,7 oldu. 2021 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında artarak 84 milyar 747 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,7 iken 2021 yılında yüzde 9,2 oldu.

2021 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ BÜTÇE AÇIĞI 78.3 MİLYAR DOLAR OLARAK KAYDEDİLDİ

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 804 milyar 400 milyon lira, bütçe gelirleri 726 milyar 100 milyon lira ve bütçe açığı 78 milyar 300 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 689 milyar 900 milyon lira ve faiz dışı fazla ise 36 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşti.