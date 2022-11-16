Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor

ABD'de Fed'in faiz adımları yönünde yapılan farklı tahminler küresel piyasaların yönünün bulmasını zorlaştırıyor.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalar sadece ekonomik kararların etkisinde yönünü bulmuyor ayrıca toplumsal olaylardan da olumlu ya da olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının çevre ülkelere de sıçrayabileceği endişesi risk iştahını negatif etkiliyor. Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığı da bu etmenlerden biri olarak gündemde.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir yaşanıyor

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,87, Nasdaq endeksi yüzde 1,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Euro Bölgesi, 3. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Bölge ekonomilerine ilişkin makroekonomik veriler dün piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, Euro Bölgesi ekonomisi, 3. çeyrekte rekor enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ivme kaybederek, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 büyüdü.

Avrupa borsaları dalgalı seyir izliyor

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Borsa İstanbul'dan rekor kapanış

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 1,90 artarak 4.657,00 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.686,57'ye taşıdı.

Dolar/TL 18,6070

AA'nın haberine göre, Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6082'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6070'ten işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler