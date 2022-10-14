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    501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.
    • 14.10.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 17:20
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    501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılıyor

    Çiftçilere verilen destekler, banka hesaplarına aktarılmaya başlandı.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Bakan Kirişci, "501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

    Destek kapsamı ve rakamları

    AA'nın haberine göre, paylaşımda yer alan infografiğe göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında 479 milyon 722 bin 258 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 6 milyon 72 bin 970 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 12 milyon 995 bin 607 lira ve uzman eller projesi desteği kapsamında 2 milyon 482 bin 250 lira ödeme yapılacak.

    501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılıyor #1


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