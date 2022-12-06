Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalara para politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisi yansıyor.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik bilgiler, piyasada endişeye neden oldu.

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Buna göre para piyasalarında Fed'in nihai faiz oranına ilişkin beklentiler 9 baz puan artışla yüzde 5'in üzerine çıkarken, tahvil piyasalarında da satış bakısı güçlendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükseldi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan yükselerek yüzde 3,61 seviyesine çıkarken, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise 4 baz düşerek yüzde 4,30'a indi.

Söz konusu fiyatlamalar resesyon endişesinin sınırlı da olsa gerilediğini gösterirken, ülkenin gelecek 12 ila 18 ay arasında resesyona gireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

Fed'in gelecek hafta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklenti hakim

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 80 seviyesinde seyrederken, şubatta 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler geriledi.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,7 değer kaybetti

Güçlenen dolar karşısında emtia fiyatları geri çekilirken, altının ons fiyatı dün yüzde 1,7 değer kaybetmesinin ardından yeni günde yüzde 0,3 artışla 1.772 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı 83 dolarda

Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 3,4'lük düşüşün ardından şu sıralarda yatay seyirle 83 dolardan işlem görüyor.

New York borsasındaki satış ağırlıklı seyir Asya borsaları ile bugüne de taşınırken, Çin'in sıfır koronovirüs politikasından vazgeçebileceği ve ekonomik aktivitenin tekrar güçlenebileceği beklentisi satış baskısını sınırlıyor.

Çin'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Ülkede koronavirüs önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak Pekin'de süpermarketlere girişte negatif koronavirüs testi gösterme zorunluluğu kaldırıldı.

Öte yandan Avustralya Merkez Bankası, bugün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,1'e çıkartırken, faiz artışlarının devam edeceği sinyalini verdi.

AA'nın haberine göre, analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler