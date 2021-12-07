Borsa İstanbul güne rekor seviyeden başladı

Geçen hafta başlayan yükseliş grafiği artarak süren Borsa İstanbul, haftanın ikinci gününe de rekorla başladı.

Borsa İstanbul'un açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,91 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 1.950,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN FAZLA KAZANDIRAN TİCARET OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.927,39 puana taşıdı.

YURT İÇİNDE HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ BEKLENİYOR

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmelerinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.970 seviyelerinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.