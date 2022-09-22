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    Borsada, açığa satışta yukarı adım kuralı devam ediyor

    Alınan karara göre, açığa satış işlemi, sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştiriliyor.
    • 22.09.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:04
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    Borsada, açığa satışta yukarı adım kuralı devam ediyor

    Borsa İstanbul'da, BIST 50 endeksinde açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli.

    Açığa satış kuralı, yatırımlarımcıların zarar etmesini önlemek için devreye giriyor.

    Bir önceki işlem fiyatının altında satış yapılamayacak

    Açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

    AA'nın haberine göre, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-21 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edecek.

    SPK kararı KAP'ta yayınlandı

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği gündene geldi.

    Borsada, açığa satışta yukarı adım kuralı devam ediyor #1

    İşaretlemeye dikkat

    Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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