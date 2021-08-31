Borsa İstanbul güne yükselerek başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi güne önceki kapanışa göre 8,95 puan ve yüzde 0,61 artışla 1.467,18 puandan başladı.

Açılışta Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti.

SEKTÖRLERDEN SADECE SPOR KAYBETTİRDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile metal ana, tek kaybettiren yüzde 0,21 ile spor oldu.

HAFTALIK BAZDA DİKKATİ ÇEKEN PARA GİRİŞİ OLDU

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,67 değer kazanarak 1.458,23 puandan kapanırken, endeksin haftalık bazdaki kazancı dikkati çeken para girişinin etkisiyle yüzde 0,94 düzeyinde gerçekleşti.

ARTIŞ EĞİLİMİNDEKİ PETROL FİYATLARININ ETKİSİNİN İZLENECEK

Analistler, küresel piyasalarda makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerle yön arayışının öne çıktığını belirterek, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olan yurt içi piyasalarda ise artış eğilimindeki petrol fiyatlarının etkisinin izleneceğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.