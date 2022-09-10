Küresel piyasaları yoğun bir gündem bekliyor

Küresel pay piyasaları pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD'de enflasyon olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Dünya genelinde devam eden resesyon ve enflasyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 90'a yükseldi. Fed'in kasımdaki toplantıda ise yüzde 82 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Yurt için veri gündemi yoğun

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi işsizlik, perşembe konut satışları ve bütçe dengesi ile cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

ABD'de gözler enflasyon verilerine çevrildi

ABD'de pay piyasaları üst üste üç haftalık satıcılı seyrin ardından bu hafta pozitif bir seyir izlerken, yatırımcılar gelecek hafta salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

12 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde ayrıca, salı hazine bütçe dengesi, perşembe New York Fed sanayi endeksi ve kapasite kullanımı ve cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Enerji krizi ekonomileri olumsuz etki liyor

Avrupa'nın enerji krizi ekonomileri olumsuz etkilemeyi sürdürürken, hafta içinde Almanya'da açıklanan verilere göre fabrika siparişleri temmuzda yüzde 1,1 azalarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede sanayi üretimi ise yüzde 0,3 azalsa da piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Gelecek hafta bölge genelinde enflasyon verileri ile birlikte, pazartesi Almanya'da cari denge, salı İngiltere'de işsizlik ve çarşamba Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Asya'da belirsizlikler sürüyor

Asya tarafında pay piyasaları bu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta bölgedeki yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Çin ile ABD arasında Tayvan üzerinden devam eden gerilime, yarı iletken çip konusu da eklendi. ABD'nin aldığı son karara göre, ABD'li Nvidia ve AMD'nin ürettiği ve yapay zeka işlemlerinde kullanılan çiplerin Çin'e ihracatı izne bağlanırken, bu karar söz konusu çiplerin ihracatının yasaklandığı şeklinde yorumlanıyor.

12 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde Japonya'da salı ÜFE, çarşamba sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, perşembe dış ticaret dengesi, cuma ise Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edilecek. Çin'de pazartesi günü piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor

Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, gelecek hafta gözler pazartesi açıklanacak ödemeler dengesi ve salı günkü sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyor.