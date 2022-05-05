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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 200 bin ile beklentilerin üzerine çıktı.
    • 05.05.2022 - 16:03
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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı, ABD'de işsizlik maaşı başvurularını açıkladı. Bakanlığın verilerine göre geçen hafta 200 bin ile beklentilerin üzerine çıktı.

    ABD de işsizlik maaşı başvuruları arttı #1ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere 23 Nisan'da biten hafta için 180 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 181 bin olarak revize edildi.

    Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 182 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 188 bin seviyesine yükseldi.

    ABD'de işsizlik maaşından yararlanan 1,384 milyon kişi ver

    ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 23 Nisan'da biten haftada 1 milyon 384 bin seviyesine geriledi.


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