Koronavirüs döneminde sayıları azalan kruvaziyer gemilerinde hareketlilik başladı.

Bodrum'da kruvaziyer gemileri limanlara yanaşmaya ve gemilerden alışveriş için karaya çıkan turistlerce bölgede ekonomi hareketlenmeye başladı.

Dev gemi limanda

Şimdi de İngiliz bayraklı "Spirit of Adventure" isimli yolcu gemisi 525 yolcusuyla Bodrum Limanı’na yanaştı. 237 metre uzunluğundaki dev gemi, Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

Gemide 525 yolcu, 583 personel var

Ağırlıklı olarak içerisinde İngiliz olmak üzere 525 yolcu, 583 personel bulunan gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

İHA'nın haberine göre, geminin akşam saatlerinde Siracuse Limanı’na hareket edeceği belirtildi.

525 yolculu dev yolcu gemisi Bodrum’da VİDEO

