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Dövizde son durum
- AA
- 24.03.2022 - 11:23
- Güncelleme : 24.03.2022 - 11:26
Dün dar bant içindeki seyrine devam eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,09 üzerinde 14,8371'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8280 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,30 azalışla 16,2790'dan, sterlin/TL yüzde 0,18 düşüşle 19,5570'ten satılıyor.
DOLAR ENDEKSİ 1,0980'DE
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,9 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0980'den alıcı buluyor.
Analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” açıklamasının küresel bazda risk algısını yükseltti.
Açıklama özellikle emtia fiyatları üzerinde etkili olurken, dün Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıkmasının ardından, yeni günde de yükselişini sürdürerek 121 dolardan işlem görüyor.
DOLARDA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu bildirdi.