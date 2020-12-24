Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izliyor

Küresel piyasalar, bugün birçok batı ülkesinde başlayacak Noel tatili dolayısıyla dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığına ilişkin haberler piyasaların en önemli gündem maddesi olarak dikkati çekiyor. Bugün Avrupa ve ABD'de başlayacak Noel tatili dolayısıyla açık olan sınırlı sayıdaki piyasada dalgalı bir seyir izlenmesi ve iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, New York ve Londra piyasalarında yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Almanya ve İtalya'da ise piyasalar kapalı olacak.

ABD BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Dün New York borsası karışık seyrini devam ettirirken, dolar endeksi haftanın ilk yarısındaki yükseliş eğilimini sürdüremedi ve günü yüzde 0,3 düşüşle 90,4'ten tamamladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Bir önceki gün rekor kapanış yapan Nasdaq endeksi ise dün yüzde 0,29 değer kaybetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan koronavirüs salgınına yönelik destek paketine tepki göstermesi ve savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesi ile piyasalarda belirsizliğin fiyatlandığını belirtti.

AVRUPA BORSALARI DEĞERLENDİ

Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret anlaşmasına ilişkin pozitif beklentilerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında petrol fiyatlarının dünkü yükselişini sürdürdüğü, altının ons fiyatının da yatay bir seyir izlediği görülüyor. Dün yüzde 2,1 artan Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,8 değer kazancıyla 51,6 dolara çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu kararları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri