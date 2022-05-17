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    Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

    Bugün Fed Başkanı Powell ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasaların odağında olacak.
    • 17.05.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 12:00
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    Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

    Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

    Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler ve Çin'de salgın tedbirleri gündemin odağındaki yerini korurken, Fed'in enflasyonla mücadele için gerçekleştirdiği agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri açıklanan verilerle de desteklenince, risk iştahı düşük kalmaya devam etti.

    Altının ons fiyatı 1.825 dolar seviyesinde dengelendi

    Risk iştahındaki zayıflama ve dolar endeksindeki geri çekilme ile altının ons fiyatı dün gördüğü 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 1.787,1 dolardan yükselişe geçti ve 1.825 dolar seviyesinde dengelendi. Kripto varlıklarda ise dalgalanmalar sürerken, Bitcoin'in fiyatı dün 29 bin dolara kadar inmesinin ardından bugün yeniden 30 bin doların üzerine çıktı.

    Küresel piyasalar Fed e odaklandı #1

    Borsa İstanbul satıcılı seyir izledi

    Yurt içinde ise dün satılıcı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,18 değer kaybıyla 2.390,79 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre 0,5 artışla 15,5492'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,6350'den işlem görüyor.
    Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, yatırımcıların getiri arayışında olduğu bu süreçte piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

    Küresel piyasalar Fed e odaklandı #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

    12.00 Euro Bölgesi, 1. çeyrek büyüme

    15.00 ABD, nisan ayı perakende satışlar

    16.15 ABD, nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

    20.00 ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması

    21.00 Fed Başkanı Powell’ın konuşması


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