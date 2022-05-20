Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Küresel piyasalarda yatırımcı enflasyona endeksi tavır sergilerken, oynaklık da devam ediyor.

Asya borsaları güne pozitif başladı, buna karşın yüksek oynaklık temasının korunduğu görüldü.

Yüksek enflasyonist baskılar nedeniyle alım gücünün daha da bozulacağı endişeleri artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde yüksek faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceği kaygıları da piyasaya hakim.

New York borsası düşüşte

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Dolar endeksi dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 gerileyerek 102,9 ile iki haftanın en düşük seviyesinden kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2,78 ile 3 haftanın en düşük seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 2,84'te dengelendi.

Avrupa borsaları savaşın etkisinde

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi zayıflayan bölge ekonomilerine dair endişeleri artırırken, enflasyonist baskılar yatırımcıların risk iştahını azaltan temel faktör olmayı sürdürüyor. Bu gelişmelerle perakende sektörü ve büyüme hisseleri öncülüğünde dün Avrupa borsalarında sert düşüşler yaşanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Japonya'da nisanda enflasyon yıllık yüzde 2,5 arttı

Asya piyasalarında ugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,5 artarak 7 yılın ardından ilk kez ülke merkez bankasının hedefinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki yükselişin iç talepteki canlanma yerine artan ithalat maliyetleri öncülüğünde gerçekleşmesi, ülkede aşırı gevşek parasal desteklerin devamına işaret etti.

AA'nın haberine göre, bu gelişmelerle Asya genelinde yeni günün pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

09.00 Almanya, nisan ayı ÜFE

10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı ÜFE

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

17.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi