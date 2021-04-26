Euro
10.1617
0.22%
Dolar
8.3917
0.27%
Altın
481.76
0.73%
Borsa
1.35
0.34%
Bitcoin
432.190
6.57%
EXEN Coin
23.46
13.66%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

    Borsa İstanbul, cuma günü yaşanan tatilin ardından yeni haftanın açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan ve yüzde 0,12 değer kaybederek 1.343,58 puana geriledi.
    • AA
    • 26.04.2021 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,15 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 ile elektrik oldu.

    GEÇEN HAFTANIN KAYBI YÜZDE 4,47

    Cuma günü resmi tatil olması dolayısıyla geçen haftayı perşembe günü tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,47 değer kaybetti. Endeks, perşembe gününü ise gelen tepki alımları neticesinde yüzde 1,10 artışla 1.345,15 puandan tamamladı.

    JOE BIDEN'IN 1915 OLAYLARINI "SOYKIRIM" OLARAK NİTELEMESİ GERİLİMİ

    Bu hafta yurt içinde açıklanacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğine işaret eden analistler, Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin izleneceğini kaydetti.

    Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir