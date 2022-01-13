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    ABD'nin ham petrol stokları azaldı

    ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 4 milyon 600 bin varil azaldı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 18:06
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    ABD'nin ham petrol stokları azaldı

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 600 bin varil (yüzde 1,1) azalarak 413 milyon 300 bin varile gerilediğini açıkladı.

    STRATEJİK HAM PETROL STOKLARI 300 BİN VARİL AZALDI

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 593 milyon 400 bin varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 8 milyon varil (yüzde 3,4) artışla 240 milyon 700 bin varile yükseldi.

    HAM PETROL İTHALATI ARTTI

    ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 185 bin varil artarak 6 milyon 69 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 599 bin varil azalarak 1 milyon 955 bin varil oldu.

    GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİ GERİLEDİ

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 1-7 Ocak haftasında 99 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 160 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

    petrol

    GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİ BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

    EIA'nın Ocak 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 400 bin varil olması bekleniyor.


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