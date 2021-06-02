Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların etkisinde ilerliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerinde yükselmesi ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliği artırırken, aktivitede sektör ve ülke bazlı önemli ayrışmaların devam ettiği görüldü.

ABD'de imalat sanayi PMI 62,1 ile tarihi zirvesine çıkarken, ISM imalat sanayi PMI, 61,2 ile tahminleri aştı.

NEW YORK BORSASI'NDA KARIŞIK BİR SEYİR

Verilerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Avrupa tarafında imalat sanayi PMI, Almanya'da 64,4, Euro Bölgesi'nde 63,1 ve İngiltere'de 65,6 ile ekonomide çarkların güçlü bir şekilde döndüğüne işaret etti.

AVRUPA BORSALARINDA ALICILI BİR SEYİR İZLENDİ

Verilerden destek bulan Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

ASYA PAY PİYASALARI YÖN ARAYIŞINDA

Piyasalardaki yön arayışının bugün Asya pay piyasalarına da hakim olduğu görülüyor. Avustralya'da açıklanan 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yüzde 1,8 ile beklentileri aşmasının ardından S&P ASX200 endeksi yüzde 1'e yakın artış kaydetti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.