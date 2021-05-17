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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

    Merkez Bankası'nın, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 17.05.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 12:57
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 974 lira verdi.

    İHALEYE VERİLEN TEKLİF

    Merkez Bankası'nın düzenlediği ihaleye 134 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi #1

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