Dolar
8.0291
0.7782%
Euro
9.4832
0.3598%
Altın
1899.71
-0.1151%
Borsa
1178.62
-1.0087%
G. Altın
491.172
0.8146%
Bitcoin
105275.6
2.2266%
EXEN Coin
11.10
3.96%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

    TCMB, bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 23 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.
    • AA
    • 26.10.2020 - 12:27
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 12:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 23 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira daha verdi.

    Merkez Bankası’nın Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği ihaleye, toplam 27 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

    İHALEYE GELEN FAİZLER

    İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 15,80 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor #1

    Görüş Bildir