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    Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

    Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 844,4 milyar lira oldu.
    • AA
    • 21.02.2022 - 18:00
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    Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

    BORÇ STOKUNUN ÇOĞU TÜRK LİRASI CİNSİNDEN

    Buna göre, 2 trilyon 844,4 milyar lira olarak açıklanan borç stokunun 950,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 894,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

    Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı #1


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