Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 844,4 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

BORÇ STOKUNUN ÇOĞU TÜRK LİRASI CİNSİNDEN

Buna göre, 2 trilyon 844,4 milyar lira olarak açıklanan borç stokunun 950,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 894,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.