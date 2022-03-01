Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 3'üncü toplantısı başladı.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine yönelik hükümet adımları devam ediyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi 3'üncü kez toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

ENFLASYON İLE MÜCADELE VE UKRAYNA KONUSU MASADA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyonla mücadele, Ukrayna ve Rusya ile ilgili gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşiyor.