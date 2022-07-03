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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyeceği bildirildi.
    • 03.07.2022 - 16:52
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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 yıl (2 bin 261 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    İkinci ihale 10 yıl vadeli

    AA'nın haberine göre, Bakanlığın yaptığı ikinci ihalede 10 yıl (3 bin 584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek #1

    Devlet Tahvili - Hazine Bonosu

    Devletin bütçe açıklarının dönemsel fınansmanını sağlamak için çıkardığı borçlanma senetlerinden; ihraç edildikleri tarihten 1 yıl ve uzun vadeli olanlara Devlet Tahvili; 1 yıldan kısa vadeli olanlara Hazine Bonosu adı veriliyor. İhraç, Hazine tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla ihale veya halka arz yöntemiyle yapılıyor.


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