Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 yıl (2 bin 261 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihale 10 yıl vadeli

AA'nın haberine göre, Bakanlığın yaptığı ikinci ihalede 10 yıl (3 bin 584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Devlet Tahvili - Hazine Bonosu

Devletin bütçe açıklarının dönemsel fınansmanını sağlamak için çıkardığı borçlanma senetlerinden; ihraç edildikleri tarihten 1 yıl ve uzun vadeli olanlara Devlet Tahvili; 1 yıldan kısa vadeli olanlara Hazine Bonosu adı veriliyor. İhraç, Hazine tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla ihale veya halka arz yöntemiyle yapılıyor.