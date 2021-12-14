Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, bugünden itibaren yoğunlaşacak merkez bankaları kararları öncesinde negatif seyir içine girdi.

Küresel piyasalarda, merkez bankaları kararları, Omicron varyantına yönelik endişeler ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisi hissediliyor.

Bugünden itibaren merkez bankalarının 2021'in son toplantı kararları, yatırımcıların gündeminin odağında yer alıyor.

Bu kapsamda bugün Pakistan, Macaristan ve Şili merkez bankalarıyla başlayacak toplantı serisi, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile devam edecek. Haftanın ikinci yarısında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yanı sıra Filipinler, İsviçre, Endonezya, Tayvan, Mısır, Norveç, Meksika, Kolombiya ve Rusya'nın merkez bankaları kararlarını açıklayacak.

YATIRIMCILAR AÇISINDAN FİYATLAMALARDA BELİRSİZLİK YAŞANIYOR

Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükselişin para politikalarında sıkılaşma baskılarını artırdığı mevcut ortamda, koronavirüs salgınında ortaya çıkan varyantların merkez bankalarını atacağı adımlar konusunda zorda bıraktığını belirterek, bu durumun yatırımcılar açısından fiyatlama belirsizliği yarattığını söyledi.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAYBETTİ

Yarınki Fed kararları öncesinde azalan risk iştahı ile New York borsasında düşüş yaşanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti. ABD'nin tahvil faizi dün yüzde 1,51 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,4150'ye kadar gerilerken, bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 0,3'lük artışla 96,3 seviyelerinden kapanan dolar endeksi de bugün 96,3-96,5 dar bandında yatay hareket ediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının da yeni güne negatif başladığı görülüyor.

AVRUPA PAY PİYASALARINDA DÜŞÜŞ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Omicron varyantının Londra'da hızla arttığı ve yeni bir dalga konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini belirtmesinin ardından seyahat hisseleri öncülüğünde Avrupa pay piyasalarında düşüş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yatay kapandı. Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,3'lük azalışla 1,13'ün altına inmesinin ardından bugün 1,1280 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise bugün satıcılı bir seyir izliyor.

ASYA PİYASALARI DÜŞÜŞTE

Asya borsalarının da küresel çapta azalan risk iştahı ile yeni güne düşüşle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle seyrediyor.

BORSA İSTANBUL TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 3,24 artarak 2.101,51 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün tarihi zirvesini 14,6412'ye taşımasının ardından TCMB'nin doğrudan döviz satım müdahalesi ile 13,6598'e kadar gerilerken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,85 seviyelerinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı ÜFE