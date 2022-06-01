Petrol
116.93
1.15%
Euro
17.6159
-0.03%
Dolar
16.4095
0.09%
Altın
967.86
-0.16%
Borsa
2547
0.00%
Bitcoin
521.026
1.04%
BTXN Coin
12.56
2.03%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Benzin ve motorine bir zam daha

    Benzin ve motorine bir zam daha

    Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde; benzin grubuna 1,22 TL, motorin grubuna da 1,49 TL zam uygulanacak.
    • 01.06.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu ve Dolar/TL kurundaki hareketlilik, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

    Dün 123 doları aşan Brent petrol, bir haftada yüzde 9 yükselerek 2,5 ayın zirvesine ulaştı.

    Brent petrol bugün ise 116 dolar seviyesine indi.

    Dalgalanmaların ardından akaryakıta zam haberleri peş peşe gelmeye başladı.

    Benzin ve motorinde fiyatlar artıyor

    Alınan son bilgilere göre; 2 Haziran itibarıyla benzine 1 lira 22 kuruş; motorine ise 1 lira 49 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

    Benzin ve motorine bir zam daha #1

    3 büyükşehirdeki fiyatlar

    Zam öncesi uygulanan fiyatlar ise şu şekilde:

    • İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 25 lira 2 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 45 kuruş.
    • Ankara'da benzinin ortalama litre fiyatı 25 lira 14 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 53 kuruş.
    • İzmir'de ise benzinin ortalama litre fiyatı 25 lira 14 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 58 kuruş.

    Böylelikle yarınki güncel fiyatlarla benzin ve motorinin litresi 26 lirayı aşacak.

    Benzin ve motorine bir zam daha #2


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır'da hırsızlardan bıkan esnaf dükkanını satışa çıkardı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da hırsızlardan bıkan esnaf dükkanını satışa çıkardı

    Çorum'da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü
    3. Sayfa

    Çorum'da bir kişi eşini darbetti, baldızını tabancayla vurarak öldürdü

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir