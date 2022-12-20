Küresel piyasalar negatif seyirde

Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz artırımları nedeni ile güvensiz ilerliyor. Kışa girilmesiyle birlikte enerji krizi hareketlerinin izlendiği piyasalarda gerileme söz konusu.

Küresel piyasalar, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyaller nedeniyle düşüşte.

Geçen hafta açıklanan merkez bankası kararları sonrası varlık fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor.

New York borsası düşüşte

Dün, New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,90, Nasdaq endeksi yüzde 1,49 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.

Analistler, söz konusu kararın Rusya ile ilişkilerde tansiyonun daha da artmasına sebep olabileceğine değinerek, Rusya'nın konuya ilişkin atacağı adımların yakından takip edileceğini bildirdi.

BIST 100 endeksi artışa geçti

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,41 artarak 5.391,91 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.403,98 puana taşıdı.

Dün günü yatay seyirle 18,6499'dan tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,640'tan işlem görüyor.

AA'nın haberine göre, analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.250 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler