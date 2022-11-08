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    Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

    TÜİK, ekim ayında Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.
    • 08.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:35
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    Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

    Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,58 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

    Yatırımcısına kaybettirenler

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 5,90, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,19, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,27, euro yüzde 6,67 ve külçe altın yüzde 7,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    dolar

    Amerikan doları yüzde 2 kaybettirdi

    TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 2, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,30, DİBS yüzde 2,39 euro yüzde 2,80 ve külçe altın yüzde 3,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Reel getiri


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