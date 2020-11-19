ABD'nin ham petrol stokları arttı

Küresel ekonominin takip ettiği verilerden ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 800 bin varil yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 800 bin (yüzde 0,2) artışla 489 milyon 500 bin varile yükseldiğini paylaştı.

Piyasa beklentisi ABD'nin petrol stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 638 milyon 300 bin varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 600 bin varil (yüzde 1,2) artışla 228 milyon varile yükseldi.

PETROL İHRACATINDA ARTIŞ YAŞANDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 245 bin varil azalarak 5 milyon 200 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 17 bin varil azalarak 2,75 milyon varil seviyesine geriledi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 7-13 Kasım haftasında 395 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 400 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 400 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 100 bin olması bekleniyor.