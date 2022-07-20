Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı

TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini yüzde 7,4 artışla 68 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi'ni yayınladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 7,4 arttı.

Güven endeksi temmuzda 68'e yükseldi

Haziranda 63,4 olan endeks, temmuzda 68 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum endeksi

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi haziranda 44,5 iken temmuzda yüzde 4,2 artışla 46,4 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise haziranda 59,9 iken temmuzda 67,2'ye çıktı.

Ekonomik beklenti

Haziranda 61,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 15,2 yükselişle bu ay 70,9 olarak gerçekleşti.​​​​​​​

Dayanıklı mallara harcama yapma düşüncesi 87,7'e yükseldi

AA'nın aktarımına göre; Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de haziranda 87,5 iken temmuzda yüzde 0,2 artışla 87,7'e çıktı.