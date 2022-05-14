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    Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri süresi uzatıldı

    Vergilendirme dönemleri gelen gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süresi uzatılarak 20 Mayıs olarak belirlendi.
    • 14.05.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:05
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    Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri süresi uzatıldı

    Yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde sirküler yayınlandı.

    Söz konusu süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

    Son gün 20 mayıs

    AA'nın haberine göre, buna göre, 17 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken, 2022 birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme süreleri 20 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı.

    vergi


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