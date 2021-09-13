Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

Yurt içi piyasalar, bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin açıklanmasını bekliyor.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve şahinleşen para politikası vurgusuyla geçen hafta küresel piyasalarda etkili olan karışık seyir yeni haftaya da taşındı.

Yurt içinde, bugünün gündeminde cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri bulunuyor.

CARİ HESABIN 540 MİLYON DOLAR AÇIK VERMESİ BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

GEÇEN HAFTA BORSA İSTANBUL, KAPANIŞINI KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA YAPTI

Geçen hafta küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 1.440 puanın altında kapanış yaptı.

DOLAR/TL 8,4680 SEVİYESİNDE

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,96 değer kaybederek, günü 1.438,72 puandan tamamladı. Endeksin haftalık değer kaybı ise yüzde 2,04 oldu. Cuma günü yüzde 0,4 artışla 8,4695'e çıkan dolar/TL de bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4680 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi endeksi

21.00 ABD, ağustos ayı bütçe dengesi