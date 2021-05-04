Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından çoğunlukla pozitif görünümünü korudu.

Dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI nisanda, ABD, Almanya, Euro Bölgesi ve Türkiye'de bir önceki aya göre geriledi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de nisanda 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Powell'ın ekonomideki canlanma vurgusunun yanı sıra devam eden enflasyon endişeleri, piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,60'ın hemen üzerinde dengelendi.

DÜN NEW YORK BORSASINDA ALICILI BİR SEYİR İZLENDİ

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendiği, teknoloji hisselerinin ise negatif ayrıştığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,70 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

SEYAHAT KISITLAMALARINI KALDIRMA TAVSİYESİ AVRUPA PİYASALARINI CANLANDIRDI

Avrupa borsaları ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelere, AB tarafından onaylı koronavirüs aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırma tavsiyesinin ardından günü yükselişle kapattı.

DAX 30 ENDEKSİ ARTIŞTA

Almanya'da dün açıklanan perakende satışlar verisinin martta yüzde 7,7 ile beklentilerin üzerinde artmasının da etkisiyle alıcılı seyreden borsada, DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 yükseliş kaydetti.

DOLAR/TL

Dün yüzde 0,4 azalışla 8,2518'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2720 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere'de imalat sanayi PMI ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

11.30 İngiltere, nisan ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, nisan ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, şubat ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, mart ayı fabrika siparişleri